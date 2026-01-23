Męczarnie Sabalenki w Australii. Dwa tie-breaki, jeden po drugim

W dwóch pierwszych rundach Sabalenka nie miała większych trudności ze swoimi rywalkami. Wygrywała pewnie i we względnie krótkim czasie. W trzecim spotkaniu sytuacja wyglądała jednak inaczej. Potapowa podyktowała Białorusince bardzo trudne warunki.

Pierwszy set zakończył się tie-breakiem. Po bardzo zaciętej grze Sabalenka wygrała go 7:4. Ta partia potrwała aż 64 minuty.

W drugiej odsłonie meczu mieliśmy powtórkę z rozrywki. Do wyłonienia lepszej znów potrzebny był tie-break. Tym razem wynik był jeszcze bardziej na styku, a zawodniczki musiały grać na przewagi. Ostatecznie Sabalenka zwyciężyła 9:7.

Liderka rankingu WTA w czwartej rundzie Australian Open zmierzy się z Victorią Mboko.

Aryna Sabalenka - Anastazja Potapowa 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)