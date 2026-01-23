One Punch 5: Pelak - Sabaciński. Wyniki walk
Już w piątek, 23 stycznia, w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się gala One Punch 5. W walce wieczoru Jan Pelak skrzyżuje rękawice z Andrzejem Sabacińskim w starciu na zasadach K1. Sprawdźcie wyniki gali One Punch 5.
Sabaciński to brązowy medalista Mistrzostw Świata WAKO, natomiast jego rywal jest mistrzem Polski Muay Thai z 2024 roku. Walka odbędzie się na zasadach K1 (3 rundy po 3 minuty).
W drugiej najważniejszej walce tego wieczoru niepokonany Konrad Delekta zmierzy się z Dominikiem Grzędą. Delekta ma za sobą pojedynki kickbokserskie w takich federacjach jak FEN czy TFL.
Oprócz tego w karcie walk znaleźli się m.in. Norbert Robak, Michał Benben, Filip Benben oraz Justyna Krosta.
Karta walk:
Jan Pelak vs Andrzej Sabaciński
Konrad Delekta vs Dominik Grzęda
Norbert Robak vs Michał Benben
Justyna Krosta vs Zuzanna Olszewska
Kacper Śleszyński vs Filip Benben
Pavel Sadouski vs Sylwek Piętakiewicz
Patryk Matczak vs Adrian Dziubałtowski
Michał Wodecki vs Wiktor Melka
Dawid Ciszka vs Dawid Piekarz
Transmisja gali One Punch 5 w Piotrkowie Trybunalskim od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana także w Super Polsacie.