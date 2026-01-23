One Punch 5: Pelak - Sabaciński. Wyniki walk

Sabaciński to brązowy medalista Mistrzostw Świata WAKO, natomiast jego rywal jest mistrzem Polski Muay Thai z 2024 roku. Walka odbędzie się na zasadach K1 (3 rundy po 3 minuty).

ZOBACZ TAKŻE: One Punch 5. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć galę?

W drugiej najważniejszej walce tego wieczoru niepokonany Konrad Delekta zmierzy się z Dominikiem Grzędą. Delekta ma za sobą pojedynki kickbokserskie w takich federacjach jak FEN czy TFL.

Oprócz tego w karcie walk znaleźli się m.in. Norbert Robak, Michał Benben, Filip Benben oraz Justyna Krosta.

Karta walk:



Jan Pelak vs Andrzej Sabaciński

Konrad Delekta vs Dominik Grzęda

Norbert Robak vs Michał Benben

Justyna Krosta vs Zuzanna Olszewska

Kacper Śleszyński vs Filip Benben

Pavel Sadouski vs Sylwek Piętakiewicz

Patryk Matczak vs Adrian Dziubałtowski

Michał Wodecki vs Wiktor Melka

Dawid Ciszka vs Dawid Piekarz

Transmisja gali One Punch 5 w Piotrkowie Trybunalskim od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana także w Super Polsacie.

ŁO, Polsat Sport