Pałac miał piłki meczowe na 3:0! Siatkarki Stali odwróciły losy ligowego starcia

Siatkarki Metalkas Pałacu uzyskały przewagę od początku meczu (7:4). Kluczowa dla losów seta okazała się niecodzienna seria dziesięciu zdobytych punktów - od stanu 9:6 do 19:6 przy zagrywkach Marty Łyczakowskiej. Drużyna z Mielca nie radziła sobie w ataku oraz w przyjęciu i nie nawiązała walki w tej partii. Seta zamknęła asem serwisowym Victoria Foucher (25:10).





W drugiej odsłonie bydgoszczanki od pierwszych akcji zaczęły pracować nad punktową zaliczką (3:0, 10:5). Tym razem siatkarki Stali zdołały nawiązać bardziej wyrównaną walkę. Zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (16:14), ale gospodynie obroniły przewagę - po asie Victorii Foucher prowadziły 19:15. W końcówce przyjezdne nie zdołały wykorzystać swoich szans przy stanie 23:20. Autowy atak dał ekipie Pałacu piłkę setową, a blok wyjaśnił sytuację w tej partii (25:20).

Drużyna z Mielca udanie rozpoczęła kolejną partię (5:8) i powiększyła przewagę w środkowej części seta (7:12). Gospodynie przegrywały 12:17 i zerwały się do walki zmniejszając różnicę do dwóch oczek (16:18), a później wyrównały po punktowym bloku (20:20). Końcówka przyniosła sporo emocji, a seta rozstrzygnęła rywalizacja na przewagi. Gospodynie miały piłki meczowe, ale ostatecznie wygrała Stal (26:28).

Przebieg trzeciego seta wyraźnie podłamał gospodynie, które wyraźnie słabiej zaprezentowały się w kolejnej partii. Siatkarki Stali złapały wiatr w żagle, grały skutecznie i dominowały w tym secie. Uzyskały przewagę na początku (2:7) i powiększyły ją w środkowej części seta (8:17). Mielczanki do końca utrzymywały wyraźną przewagę, a przestrzelona zagrywka gospodyń ustaliła wynik na 19:25.

Spotkanie miało się więc rozstrzygnąć w tie-breaku, w którym dobrą grę kontynuowały siatkarki z Mielca. Po asie Rozalii Moszyńskiej miały trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (5:8). Gospodynie miały problemy w ataku i nie zdołały już odrobić strat. Aleksandra Kazała skutecznym atakiem wywalczyła piłkę meczową, a ostatni punkt siatkarki Stali wywalczyły blokiem (10:15).



Najwięcej punktów: Wiktoria Makarewicz (21), Victoria Foucher (20), Pola Nowakowska (17) - Pałac; Aleksandra Kazała (19), Anna Bączyńska (17), Weronika Sobiczewska (17), Nina Nesimovic (14) - Stal. MVP: Weronika Sobiczewska (15/40 = 38% skuteczności w ataku + 2 asy).

Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA Tools Stal Mielec 2:3 (25:10, 25:20, 26:28, 19:25, 10:15)

Pałac: Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska, Victoria Foucher, Pola Nowakowska, Marta Pol – Monika Jagła (libero) oraz Julia Sobalska, Nelly Adamczewska, Gabriela Dębowska. Trener: Martino Volpini.

Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Nina Nesimovic, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Kazała, Rozalia Moszyńska – Julia Mazur (libero) oraz Aleksandra Adamczyk, Natasha Calkins, Aleksandra Walczak. Trener: Dominik Stanisławczyk.

