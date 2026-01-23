PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów to spotkanie 18. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Gdzie obejrzeć? Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów odbędzie się w sobotę, 24 stycznia. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

Grupa siatkarzy Aluron CMC Warta Zawiercie w zielono-żółtych strojach tworzy koło, obejmując się nawzajem, z widocznymi numerami na koszulkach.
fot: PAP
Zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie

W czołówce tabeli PlusLigi zrobiło się bardzo ciasno. Piąta Aluron CMC Warta traci do liderującej Bogdanki LUK Lublin zaledwie pięć punktów, a ma do rozegrania jedno spotkanie więcej. Podopieczni Michała Winiarskiego są na fali - w trzech ostatnich meczach, we wszystkich rozgrywkach, zgarnęli komplet punktów i nie stracili przy tym ani jednego seta.

 

Ich rywale przeżywają natomiast pierwszy kryzys w tym, dobrze rozpoczętym przez nich, sezonie. Bełchatowianie nie wygrali od czterech spotkań, a smaku zwycięstwa nie zaznali od zeszłego roku. Co gorsza, w trakcie tej serii ugrali zaledwie dwie partie, przez co spadli na siódme miejsce w tabeli ligowej.

 

W ostatniej konfrontacji obu drużyn, w ramach 5. kolejki obecnego sezonu PlusLigi, górą była Skra, która wygrała 3:1.

 

ŁO, Polsat Sport
