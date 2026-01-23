PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Barkom Każany Lwów. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Gospodarze mają na koncie 12 zwycięstw, co pozwala im plasować się w czołówce tabeli PlusLigi. Ostatnio jednak podopiecznym Tommiego Tiilikainena nie idzie najlepiej. Wygrali zaledwie jedno z pięciu spotkań. W sobotę powalczą o przerwanie dwóch kolejnych porażek.

Okazja do tego będzie całkiem niezła, bo do Warszawy przyjedzie ekipa Barkomu Każany Lwów, która ma na koncie osiem porażek z rzędu. Podopieczni Ugisa Krastinsa mają na koncie tyle samo punktów (11) co ostatni Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Co ciekawe, ostatni mecz między PGE Projektem a Barkomem zakończył się zwycięstwem tych drugich w trzech setach. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu w sobotę 24 stycznia od 20.00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go.

Polsat Sport