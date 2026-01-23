ZAKSA przeżywa w tym sezonie kryzys. Zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli PlusLigi i traci do liderującej Bogdanki LUK Lublin aż 13 punktów. Mimo odległej lokaty, podopieczni Andrei Gianiego wygrali ostatnie dwa mecze, i to nie z byle kim, bo z PGE GiEK Skrą Bełchatów (3:1) oraz Jastrzębskim Węglem (3:2).

Ich sobotni rywale plasują się na trzeciej pozycji w tabeli ligowej. Rzeszowianie są w świetnej formie - w trzech ostatnich spotkaniach we wszystkich rozgrywkach nie zaznali porażki, a dodatkowo nie stracili przy tym nawet jednego seta.

W ostatniej konfrontacji pomiędzy tymi ekipami, w meczu piątej kolejki PlusLigi, górą była ekipa z Kędzierzyna-Koźla, która pokonała rywali po tie-breaku.

Mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów odbędzie się w sobotę, 24 stycznia. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

