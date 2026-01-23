Jednostronne siatkarskie starcie. Osłabiona Radomka rozbita przez Developres

Radomka przystąpiła do starcia z mistrzem Polski mocno osłabiona - z drużyną rozstały się Julie Lengweiler, Martyna Piotrowska oraz Weronika Szlagowska. W tej sytuacji rzeszowianki już od początku narzuciły rywalkom swoją grę i szybko wypracowały sobie solidną zaliczkę (0:4, 4:10). Przyjezdne miały wyraźną przewagę w ataku oraz bloku. Powiększały punktową różnicę (8:16, 11:20), a w ostatniej akcji seta skutecznie zaatakowała Taylor Bannister (16:25).

Druga odsłona również toczyła się przy przewadze rzeszowianek (5:8, 7:11). Gospodynie miały kilka dobrych fragmentów, jeszcze przy stanie 13:16 wynik był otwarty. Później jednak siatkarki Developresu wygrały osiem akcji z rzędu, a długi pobyt w polu serwisowym zanotowała Karina Chmielewska (13:24). Wynik na 14:25 ustaliła skutecznym atakiem Justyna Jankowska.

W trzecim secie nie było zwrotu akcji. Siatkarki z Rzeszowa zbudowały przewagę w pierwszych akcjach (1:7) i później kontrolowały sytuację na parkiecie (4:12, 12:20). As serwisowy Taylor Bannister dał Developresowi piłkę meczową (15:24), a przestrzelona zagrywka gospodyń zamknęła to jednostronne spotkanie (16:25).



Skrót meczu Radomka - DevelopRes:



Najwięcej punktów: Monika Gałkowska (9) - Radomka; Taylor Bannister (15), Marrit Jasper (11), Laura Jansen (9) - DevelopRes. Gospodynie wyraźnie ustępowały rywalkom w ataku (31%-53%), przyjęciu oraz bloku (3-11). MVP: Laura Jansen (8/14 = 56% skuteczności w ataku + 1 blok; 50% pozytywnego przyjęcia).

Moya Radomka Radom - DevelopRes Rzeszów 0:3 (16:25, 14:25, 16:25)

Radomka: Kateryna Zhylinska, Brigitta Petrenko, Agata Plaga, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Dagmara Dąbrowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Wiktoria Szumera, Oleksandra Molchanova, Nikola Jęcek, Iga Marszałkowicz. Trener: Piotr Filipowicz.

DevelopRes: Katarzyna Wenerska, Laura Jansen, Dominika Pierzchała, Oliwia Sieradzka, Marrit Jasper, Svitlana Dorsman – Magda Kubas (libero) oraz Karina Chmielewska, Taylor Bannister, Justyna Jankowska. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

