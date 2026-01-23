Reprezentant Polski ma nowy klub. Oficjalnie! Zagra w Ligue 1

Szymański rozpoczął seniorską karierę w Legii Warszawa, z którą zdobył dwa mistrzostwa i Puchar Polski. W 2019 roku przeniósł się do Dynama Moskwa. Po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej został wypożyczony do Feyenoordu Rotterdam na sezon 2022/23. Zdobył wówczas tytuł mistrza Holandii, grając pod wodzą trenera Arne Slota, obecnie prowadzącego Liverpool. Do gry w Rosji Polak już nie wrócił - w lipcu 2023 został piłkarzem Fenerbahce Stambuł.

ZOBACZ TAKŻE: Było blisko niespodzianki w Lidze Europy! Gol w 90. minucie i asysta Kiwiora

W tureckim klubie przez 2,5 roku rozegrał 134 mecze, w których strzelił 22 gole i zanotował 30 asyst. Był ulubieńcem trenera Jose Mourinho, który często stawiał na Polaka. Jednak we wrześniu 2025 portugalski szkoleniowiec objął Benficę Lizbona. W Fenerbahce zastąpił go Domenico Tedesco. Szymański stracił miejsce w pierwszym składzie i chciał zmienić klub w zimowym oknie transferowym.

„Dziś przyszedł czas pożegnać się i zamknąć bardzo szczególny rozdział w mojej karierze. Dziękuję klubowi za szansę gry w nim, noszenie tej koszulki było zaszczytem” – napisał.

W reprezentacji narodowej Szymański rozegrał 50 meczów, w których zdobył sześć bramek. Wystąpił w mistrzostwach świata w Katarze (2022) i mistrzostwach Europy w Niemczech (2024). Zadebiutował 9 września 2019, w meczu z Austrią w eliminacjach Euro 2020.

Stade Rennes zajmuje szóste miejsce we francuskiej ekstraklasie i walczy o udział w europejskich pucharach. W sobotę nowy klub Szymańskiego podejmie Lorient w 19. kolejce Ligue 1. Obecnym trenerem Rennes jest Senegalczyk Habib Beye.