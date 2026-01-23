Reprezentant Polski znowu zagra w Ekstraklasie! Przez lata grał we Włoszech

Nowy obrońca "Czerwono-Niebieskich" ma 30 lat, jest wychowankiem Sokoła Ostróda, z którego w 2011 roku jeszcze jako junior trafił do Lechii Gdańsk i w jej barwach zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie.

Po dwóch latach został piłkarzem Benfiki Lizbona, ale występował tylko w drugiej drużynie. W latach 2014-2019 grał na wypożyczeniu w VfL Bochum i US Palermo oraz w Hellasie Werona, do którego przeszedł definitywnie w 2019 roku i był w nim do końca sezonu 2024/25. We włoskiej drużynie wystąpił w 180 meczach (w tym 139 w Serie A) i zdobył cztery bramki. Ma za sobą 17 występów w reprezentacji Polski, z którą w 2021 i 2024 roku uczestniczył w mistrzostwach Europy.

Dawidowicz podpisał z Rakowem kontrakt obowiązujący tylko do końca czerwca bieżącego roku, ale z opcją przedłużenia. To czwarty piłkarz, który dołączył do drużyny trenera Łukasza Tomczyka podczas obecnej przerwy w rozgrywkach. Wcześniej z Rakowem związali się trzej młodsi zawodnicy: 21-letni Słoweniec Mitja Ilenić oraz dwóch 19-latków - Nigeryjczyk Abraham Ojo i Szwed Isak Brusberg.

PAP