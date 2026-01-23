Rosyjski talent gra dalej w Australian Open! Zmierzy się z Ukrainką
Mirra Andriejewa pokonała w dwóch setach Rumunkę Elenę-Gabrielę Ruse i awansowała do czwartej rundy Australian Open. O ćwierćfinał imprezy w Melbourne Rosjanka zagra z Ukrainką Eliną Switoliną.
Mirra Andriejewa jest jedną z faworytek wielkoszlemowego Australian Open. Dotąd w Melbourne 18-letnia Rosjanka wyeliminowała Chorwatkę Donnę Vekić oraz Greczynkę Marię Sakkari.
W trzeciej rundzie rozstawiona z "8" Andriejewa mierzyła się z Eleną-Gabrielą Ruse. Jako pierwsza cios wyprowadziła Rosjanka, która przełamała przeciwniczkę na 4:2. 18-latka dowiozła korzystny rezultat, wygrywając premierową partię.
Druga odsłona zmagań była festiwalem breaków. Od stanu 1:1 do 4:3 dla Andriejewej każdy gem kończył się przełamaniem. Ostatecznie złą passę przerwała Rosjanka, która odskoczyła na 5:3, a końcowo triumfowała do czterech, meldując się w czwartej fazie Australian Open.
Pochodząca z Krasnojarska tenisistka o ćwierćfinał imprezy w Melbourne zagra z Ukrainką Eliną Switoliną.
Mirra Andriejewa - Elena-Gabriela Ruse 6:3, 6:4