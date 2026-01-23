Skandalistka dostarczyła emocji na Australian Open! Buczenie i gwizdy kibiców

W nocy z czwartku na piątek na kort wyszły Julia Putincewa i Zeynep Sonmez, by rozegrać mecz trzeciej rundy tegorocznej edycji Australian Open. Ten pojedynek na pewno na długo pozostanie w pamięci kibiców, ale niekoniecznie przez poziom sportowy, ale przez konflikt Kazaszki z kibicami.

Tureccy fani zgromadzeni na trybunach przez cały mecz głośno dopingowali swoją rodaczkę. W tym samym czasie gwizdali i buczeli, kiedy mecz zaczynał układać się po myśli Putincewej. Ostatecznie urodzona w Moskwie zawodniczka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w trzech setach 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Oczywiście znana już wielu kibicom jako skandalistka Putincewa nie mogła przepuścić takiej okazji. Po zakończeniu ostatniej akcji Kazaszka przyłożyła rękę do ucha, zachęcając kibiców, by jeszcze raz ją wygwizdali. Trybuny spełniły jej życzenie, odpowiadając głośnymi gwizdami i buczeniem. Po zejściu z kortu 31-latka jeszcze bardziej podgrzała atmosferę, tańcząc blisko kibiców.

Putincewa odniosła się do całej sytuacji na pomeczowej konferencji prasowej.

- Zawsze można komuś kibicować i myślę, że to właśnie jest świetne w sporcie. Dzisiaj było jednak wiele momentów, w których nie okazywano mi szacunku. Krzyczeli pomiędzy moim pierwszym a drugim serwisem. To nie było głośne, ale chcieli, żebym popełniła błąd. Chyba przy stanie 4:3 była ważna wymiana. Dobrze otworzyłam kort, uderzałam forehandem i jakiś mężczyzna zaczął kasłać, kiedy uderzałam. Pomyślałam: "dobrze, teraz już nie przegram". Byłam na to przygotowana i chciałam walczyć. Co mogę zrobić? Niektórzy ludzie mają pojęcie o tenisie, a niektórzy nie - powiedziała.

Jej kolejną przeciwniczką w wielkoszlemowym turnieju będzie Iva Jovic, która sensacyjnie rozprawiła się z Jasmine Paolini.

