Szóste miejsce Król-Walas w Simonhoehe

Król-Walas miała piąty czas kwalifikacji. W 1/8 finału o 0,36 s wyprzedziła Włoszkę Elisę Caffont, ale w kolejnym wyścigu przegrała nieznacznie (o 0,07) z liderką klasyfikacji generalnej PŚ w tej konkurencji Japonką Tsubaki Miki, która w piątek zajęła ostatecznie czwartą lokatę.

W kwalifikacjach odpadły Maria Bukowska-Chyc (22. miejsce) i Olimpia Kwiatkowska (27.)

W finale Ledecka, mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, wyprzedziła o 0,43 s Holenderkę Michelle Dekker. Trzecie miejsce zajęła kolejna z Czeszek Zuzana Maderova.

Król-Walas w klasyfikacji PŚ w slalomie gigancie równoległym - po ośmiu zawodach z trzynastu - plasuje się na piątej pozycji.

Rywalizację mężczyzn zdominował doświadczony Fischnaller. Urodzony we wrześniu 1980 roku Włoch wygrał w finale z Austriakiem Fabianem Obmannem o 0,40 s. Trzeci był rodak Fischnallera - blisko 40-letni Aaron March, który prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ w tej specjalności oraz w łącznej.

Jedyny Polak na starcie Michał Nowaczyk odpadł w kwalifikacjach, zajmując 25. miejsce.