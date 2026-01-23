Szwedzi z kompletem zwycięstw na ME

Szwedzi w piątek odnieśli czwarte zwycięstwo i są jedyną niepokonaną drużyną w turnieju. W rundzie wstępnej pokonali Holandię 36:31, Gruzję 36:29 i Chorwację 33:25.

W piątkowym meczu ze Słowenią przegrywali do przerwy dwiema bramkami, ale w drugiej połowie z nawiązką odrobili straty. Szwecja prowadzi w grupie 2 z dorobkiem 4 pkt.

Szwajcaria po pierwszej połowie prowadziła sześcioma golami, jednak Węgrzy zdołali doprowadzić do remisu, choć pod koniec prowadzili nawet jedną bramką. Chorwaci zdołali obronić przewagę wypracowaną w pierwszych 30 minutach, ale Islandczycy do końca walczyli o korzystny wynik.

Każda z tych drużyn rozegra jeszcze w tej fazie turnieju po trzy mecze. Zespoły, które zajmą dwa pierwsze miejsca, awansują do półfinałów. We wcześniejszej rundzie z ME odpadli Polacy, którzy ponieśli porażki z Węgrami, Islandią i Włochami.

Wyniki piątkowych meczów grupy 2 (Malmoe):

Chorwacja - Islandia 30:29 (19:15)

Szwajcaria - Węgry 29:29 (20:14)

Szwecja - Słowenia 35:31 (13:15)

Tabela:

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)



1. Szwecja 2 2 0 0 68:56 4

2. Islandia 2 1 0 1 53:53 2

3. Słowenia 2 1 0 1 69:70 2

4. Chorwacja 2 1 0 1 55:62 2

5. Węgry 2 0 1 1 52:53 1

6. Szwajcaria 2 0 1 1 64:67 1

PAP