Tak Polacy zaprezentowali się w Lidze Europy (WIDEO)

Viktoria prowadziła od szóstej minuty po trafieniu Lukasa Cerva. W końcówce pierwszej połowy czerwoną kartkę otrzymał Matej Vydra i gospodarze musieli radzić sobie w dziesiątkę. Długo im się to udawało, ale w 90. minucie, po asyście Kiwiora, do wyrównania doprowadził Turek Deniz Gul.

Obaj polscy piłkarze rozegrali całe spotkanie, obaj też zobaczyli żółte kartki. Sprowadzony niedawno do FC Porto z Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski będzie mógł zostać zgłoszony do LE od fazy pucharowej, do której lider portugalskiej ekstraklasy na pewno awansuje.

Bologna mimo gry w przewadze przez blisko godzinę tylko zremisowała u siebie z Celtikiem Glasgow 2:2. W wyjściowym składzie gości po raz pierwszy od 9 listopada znalazł się Skorupski. Ponad dwa miesiące temu polski bramkarz doznał kontuzji uda w ligowym meczu z Napoli (2:0). W kadrze meczowej pojawił się ponownie 22 grudnia (był rezerwowym), ale później znów został z niej wycofany. Na ławce zasiadł ponownie w ubiegłym tygodniu w meczach z Veroną (3:2) i Fiorentiną (1:2).

Ze zwycięstwa cieszył się za to Matty Cash, który rozegrał 75 minut w barwach Aston Villi. Drużyna z Birmingham wygrała na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł 1:0 po golu Jadona Sancho (25.) i zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Tyle samo ma prowadzący Olympique Lyon, który pokonał w stolicy Szwajcarii Young Boys Berno również 1:0.

Jan Ziółkowski rozegrał 60 minut, a jego AS Roma na Stadio Olimpico wygrała z VfB Stuttgart 2:0. Matias Soule w 40. min posłał prostopadłe podanie, a Niccolo Pisilli zdobył bramkę. Po jego strzale piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki. W drugiej połowie polski obrońca uderzył głową po rzucie rożnym. Po chwili zmienił go Evan Ndicka. W doliczonym czasie Pisilli strzelił drugiego gola.

Ze zwycięstwa nad Betisem Sewilla (2:0) cieszył się obrońca PAOK Saloniki Tomasz Kędziora, który rozegrał cały mecz.

Z kolei były reprezentant Polski Ben Lederman musiał pogodzić się z porażką Maccabi Tel Awiw z SC Freiburg (0:1).

Napastnik Panathinaikosu Ateny Karol Świderski rozegrał cały mecz przeciwko Ferencvarosovi w Budapeszcie. Jego zespół przegrywał po golu Dele, jednak pod koniec meczu na 1:1 wyrównał Anass Zaroury. Świderski otrzymał żółtą kartkę i będzie pauzował w kolejnym spotkaniu LE.

Feyenoord Rotterdam, bez pauzującego od prawie pół roku z powodu kontuzji pleców Jakuba Modera, wygrał u siebie ze Sturmem Graz 3:0. W ekipie gości od 75. minuty wystąpił Filip Rózga.

Po siódmej, przedostatniej kolejce fazy zasadniczej w tabeli Ligi Europy prowadzi Olympique Lyon - 18 pkt przed Aston Villą - 18 i Freiburgiem - 17. AS Roma ma 15 pkt plasuje się na szóstej pozycji. FC Porto zdobyło 14 pkt i jest dziewiąte.

Osiem najlepszych zespołów zakwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału. Ekipy z miejsc 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.

