15. kolejka Tauron Ligi rozpoczęła się w piątek i potrwa do poniedziałku. W jej trakcie rozegranych zostanie sześć spotkań.



W jednym z nich Metalkas Pałac Bydgoszcz zmierzy się z ITA Tools Stalą Mielec.



W poprzedniej kolejce spotkań Bydgoszczanki nie wywiązały się z roli faworytek w starciu z Sokołem. Przegrały w Mogilnie w czterech odsłonach. Zobaczymy, czy zdołają pokonać Mielczanki, które przed tygodniem poradziły sobie z ekipą #VolleyWrocław.



Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA Tools Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.