Tauron Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA Tools Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo
Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA Tools Stal Mielec to mecz w ramach 15. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA Tools Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.
15. kolejka Tauron Ligi rozpoczęła się w piątek i potrwa do poniedziałku. W jej trakcie rozegranych zostanie sześć spotkań.
W jednym z nich Metalkas Pałac Bydgoszcz zmierzy się z ITA Tools Stalą Mielec.
W poprzedniej kolejce spotkań Bydgoszczanki nie wywiązały się z roli faworytek w starciu z Sokołem. Przegrały w Mogilnie w czterech odsłonach. Zobaczymy, czy zdołają pokonać Mielczanki, które przed tygodniem poradziły sobie z ekipą #VolleyWrocław.
Przejdź na Polsatsport.pl
Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA Tools Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.