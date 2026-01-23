Tauron Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA Tools Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA Tools Stal Mielec to mecz w ramach 15. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA Tools Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

15. kolejka Tauron Ligi rozpoczęła się w piątek i potrwa do poniedziałku. W jej trakcie rozegranych zostanie sześć spotkań.


W jednym z nich Metalkas Pałac Bydgoszcz zmierzy się z ITA Tools Stalą Mielec.


W poprzedniej kolejce spotkań Bydgoszczanki nie wywiązały się z roli faworytek w starciu z Sokołem. Przegrały w Mogilnie w czterech odsłonach. Zobaczymy, czy zdołają pokonać Mielczanki, które przed tygodniem poradziły sobie z ekipą #VolleyWrocław.


SIATKÓWKATAURON LIGA

