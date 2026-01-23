Tauron Liga: MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo
MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów to mecz w ramach 15. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.
15. kolejka Tauron Ligi rozpoczęła się w piątek i potrwa do poniedziałku. W jej trakcie rozegranych zostanie sześć spotkań.
W jednym z nich MOYA Radomka Radom zmierzy się z KS DevelopRes Rzeszów.
To mecz drużyn reprezentujących Polskę w europejskich rozgrywkach - Radomka w Pucharze CEV, a Developres w Lidze Mistrzyń. Gospodynie spróbują przerwać trwającą od stycznia 2024 roku passę porażek z Rzeszowiankami.
