Tauron Liga: MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńSiatkówka

MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów to mecz w ramach 15. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

15. kolejka Tauron Ligi rozpoczęła się w piątek i potrwa do poniedziałku. W jej trakcie rozegranych zostanie sześć spotkań.


W jednym z nich MOYA Radomka Radom zmierzy się z KS DevelopRes Rzeszów.


To mecz drużyn reprezentujących Polskę w europejskich rozgrywkach - Radomka w Pucharze CEV, a Developres w Lidze Mistrzyń. Gospodynie spróbują przerwać trwającą od stycznia 2024 roku passę porażek z Rzeszowiankami.


