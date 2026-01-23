Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 15. kolejki (WIDEO)

To już piętnasta seria spotkań w Tauron Lidze. Kto wygrał w tej kolejce? Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 15. kolejki Tauron Ligi siatkarek.

Siatkarki ITA TOOLS Stali Mielec wygrały wyjazdowy mecz z Metalkas Pałacem Bydgoszcz 3:2.

Piętnastą kolejkę rozpoczęło piątkowe starcie Moya Radomka Radom - DevelopRes Rzeszów. Po rozstaniu z trzema zawodniczkami, drużyna z Radomia nie była w stanie nawiązać wyrówanej walki z mistrzyniami Polski i przegrała 0:3.

 

Metalkas Pałac Bydgoszcz przegrał z ITA Tools Stalą Mielec 2:3. Gospodynie prowadziły już 2:0, miały piłki meczowe w trzeciej partii, ale rywalki zdołały odwrócić losy tej konfrontacji.

 

#VolleyWrocław uległ BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3. Bielszczanki wygrały bardzo pewnie, ale w drugim secie to gospodynie miały swoje szanse - nie zdołały jednak wykorzystać dwóch piłek setowych i przegrały rywalizację na przewagi.

 

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

 

Wyniki meczów 15. kolejki Tauron Ligi:

 

2026-01-23: Moya Radomka Radom – DevelopRes Rzeszów 0:3 (16:25, 14:25, 16:25)
2026-01-23: Metalkas Pałac Bydgoszcz – ITA Tools Stal Mielec 2:3 (25:10, 25:20, 26:28, 19:25, 10:15)
2026-01-23: #VolleyWrocław – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (22:25, 24:26, 12:25)
2026-01-25: ŁKS Commercecon Łódź – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-01-26: Lotto Chemik Police – PGE Budowlani Łódź (poniedziałek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight)
2026-01-26: UNI Opole – Sokół & Hagric Mogilno (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

