15. kolejka Tauron Ligi rozpoczęła się w piątek i potrwa do poniedziałku. W jej trakcie rozegranych zostanie sześć spotkań.

W jednym z nich #VolleyWrocław zmierzy się z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała



Gospodynie słabo weszły w nowy rok, przegrywając na wyjeździe ze Stalą Mielec w czterech odsłonach. Natomiast Bielszczanki przed własną publicznością ograły Chemika Police 3:1. Teraz spróbują po raz drugi w sezonie pokonać zespół z Dolnego Śląska.

Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.