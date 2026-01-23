Tauron Liga: #VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńSiatkówka

#VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała to mecz w ramach 15. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

15. kolejka Tauron Ligi rozpoczęła się w piątek i potrwa do poniedziałku. W jej trakcie rozegranych zostanie sześć spotkań.

 

W jednym z nich #VolleyWrocław zmierzy się z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała


Gospodynie słabo weszły w nowy rok, przegrywając na wyjeździe ze Stalą Mielec w czterech odsłonach. Natomiast Bielszczanki przed własną publicznością ograły Chemika Police 3:1. Teraz spróbują po raz drugi w sezonie pokonać zespół z Dolnego Śląska.

 

SIATKÓWKATAURON LIGA

