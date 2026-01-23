To może boleć. Spadek Polski w rankingu UEFA

Polska ma za sobą świetny okres w europejskich pucharach. Przedstawiciele Ekstraklasy zgromadzili dotychczas na jesień 13,625 pkt, co w grudniu dawało pierwsze miejsce w rankingu UEFA za ten sezon.

Teraz Europa wróciła do gry. Mowa o Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Stąd swój dorobek punktowy zwiększyły znajdujące się dotąd za plecami Polski potęgi.

Nasza liga spadła w rankingu na trzecie miejsce. Liderem zestawienia została Anglia (16,847 pkt), a na drugą lokatę przesunęły się Niemcy (14,035 pkt).

Niewykluczone, że Polskę wyprzedzą kolejne nacje. W przyszłym tygodniu odbędą się ostatnie kolejki Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Tuż za Polską znajdują się Hiszpania (13,312 pkt), Włochy (13,071 pkt) oraz Portugalia (13,050 pkt).

