Trzecie miejsce Polki w Pucharze Świata! Przegrała o 0,001 sekundy!

Kaja Ziomek-Nogal zajęła trzecie miejsce w rywalizacji na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w niemieckim Inzell. Polka uzyskała czas 37,22 s. Pierwsze dwa miejsca przypadły Holenderkom - wygrała Femke Kok (36,87 s), a druga była Jutta Leerdam (37,22 s).

W piątek w niemieckim Inzell rozpoczął się ostatni, piąty w tym sezonie Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. To ważny sprawdzian dla reprezentantów Polski, którzy szlifują formę przed zbliżającymi się igrzyskami w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

 

Już pierwszego dnia świetnie spisała się Kaja Ziomek-Nogal. Polka z czasem 37,22 s uplasowała się na trzecim miejscu w rywalizacji na 500 metrów. Co ciekawe, do drugiej Jutty Leerdam straciła zaledwie 0,001 sekundy!

 

Bezkonkurencyjna była Femke Kok, która pobiła rekord toru i wygrała z rezultatem 36,87 s.

 

Oprócz Ziomek-Nogal na torze zaprezentowały się także inne Polki. Andżelika Wójcik zajęła piąte miejsce, Martyna Baran była 10., a Karolina Bosiek 13.

 

