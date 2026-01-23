Trzecie miejsce Polki w Pucharze Świata! Przegrała o 0,001 sekundy!

W piątek w niemieckim Inzell rozpoczął się ostatni, piąty w tym sezonie Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. To ważny sprawdzian dla reprezentantów Polski, którzy szlifują formę przed zbliżającymi się igrzyskami w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Już pierwszego dnia świetnie spisała się Kaja Ziomek-Nogal. Polka z czasem 37,22 s uplasowała się na trzecim miejscu w rywalizacji na 500 metrów. Co ciekawe, do drugiej Jutty Leerdam straciła zaledwie 0,001 sekundy!

Bezkonkurencyjna była Femke Kok, która pobiła rekord toru i wygrała z rezultatem 36,87 s.

Oprócz Ziomek-Nogal na torze zaprezentowały się także inne Polki. Andżelika Wójcik zajęła piąte miejsce, Martyna Baran była 10., a Karolina Bosiek 13.