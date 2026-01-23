Siatkarki BKS pewnie wygrały we Wrocławiu. Niewykorzystana szansa gospodyń

Spotkanie lepiej rozpoczęła drużyna z Bielska-Białej (3:7), ale gospodynie szybko odrobiły straty (9:9). Później historia się powtórzyła - przewagę uzyskały siatkarki BKS (9:12) i pogoń wrocławianek (13:13). Końcówkę po swojej myśli rozegrały przyjezdne, a w roli głównej wystąpiła Kertu Laak, która kończyła kluczowe akcje (22:25).

W drugiej odsłonie siatkarki BKS błyskawicznie odskoczyły przeciwniczkom (1:8). Wrocławianki nie rezygnowały, zmniejszyły straty (6:8), a dalsza część seta przyniosła wyrównaną rywalizację obu zespołów. Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Gospodynie miały piłkę setową przy stanie 24:22, ale pogubiły się w decydujących akcjach. Wykorzystały to bielszczanki, które doprowadziły do rywalizacji na przewagi i wygrały tę partię po ataku Martyny Borowczak (24:26).

Siatkarki z Bielska-Białej tradycyjnie udanie otworzyły seta (5:9), a gospodynie musiały gonić wynik. Tym razem jednak siatkarki BKS nie pozwoliły im na odrobienie strat - w środkowej części tej partii wypracowały sobie znaczącą zaliczkę (10:18) i miały sytuację pod kontrolą. Jednostronnego seta zwieńczył blok (12:25), pieczętując wygraną BKS w całym meczu.



Skrót meczu Volley - BKS:



Najwięcej punktów: Barbara Dapić (11) - Volley; Martyna Borowczak (12), Aleksandra Gryka (12), Reka Bozoki-Szedmak (11), Kertu Laak (11), Marta Orzyłowska (11) - BKS. MVP: Marta Orzyłowska (7/10 = 70% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki).

#VolleyWrocław - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (22:25, 24:26, 12:25)

Volley: Martyna Łazowska, Diana Frankevych, Emilia Kaczmarzyk, Barbara Dapić, Anija Jurdza, Natalia Dróżdż – Alika Lutsenko (libero) oraz Martyna Grysak, Sara Wąsiakowska, Joanna Garncarz, Aimee Lemire. Trener: Wojciech Kurczyński.

BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Reka Bozoki-Szedmak, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Adriana Adamek (libero) oraz Klaudia Nowakowska, Zuzanna Suska (libero), Agata Michalewicz, Martyna Podlaska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

