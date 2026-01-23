Wielka rywalizacja w PlusLidze, trener giganta zaskoczył. "Jest moim przyjacielem"

Spotkanie ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle z Asseco Resovią Rzeszów zapowiada się ekscytująco. Obie drużyny mają o co grać. Gospodarze walczą o udział w play-offach, natomiast przyjezdni - o jak najlepszą pozycję w fazie zasadniczej. Po 16 starciach ZAKSA plasuje się w tabeli na dziewiątej lokacie, a Resovia jest trzecia.

Pierwszy raz w tym sezonie ekipy mierzyły się w listopadzie. Wtedy na Podpromiu góra byli siatkarze z Kędzierzyna-Koźla, którzy odnieśli triumf 3:2.

- Rywale mają bardzo dobry zespół, więc musimy ich szanować i pamiętać o tym, co się wydarzyło w pierwszej rundzie. Pod tym względem na pewno będziemy mieli dodatkową motywację. To będzie niezwykle ważny mecz, bo chcemy zapewnić ciągłość naszej dobrej gry i zadowalających wyników. Zdajemy sobie też jednak sprawę, że to może być długi i znacznie trudniejszy mecz od tych ostatnich, które wygrywaliśmy bez straty seta - zauważył trener Resovii Massimo Botti w rozmowie z oficjalną stroną PlusLigi.

Włoski szkoleniowiec spotka się ze swoim rodakiem, Andreą Gianim, który obecnie prowadzi ZAKS-ę.

- To czysta przyjemność. Miło mi go będzie spotkać. Andrea jest moim przyjacielem, więc dla mnie to nie jest wyjątkowy mecz pod tym względem, żeby z nim osobiście rywalizować. Lubię się z nim spotykać, ponieważ w naszej pracy nieczęsto zdarza się spotkać kogoś ze sztabu spoza swojego zespołu. Miło będzie go zobaczyć, porozmawiać z nim, a kiedy zagramy przeciwko sobie, to dla mnie będzie to tylko przyjemność - dodał Botti.

Transmisja meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.