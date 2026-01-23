Włochy w żałobie. Sportowiec osierocił dwoje dzieci

Nie żyje Andrea Lorini. 48-latek był medalistą mistrzostw Włoch w kulturystyce.

Nie żyje Andrea Lorini

Andrea Lorini był włoskim kulturystą. Dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium krajowych mistrzostwach w kategorii do 90 kilogramów. Miało to miejsce w 2017 i 2019 roku.

 

Teraz nadeszły fatalne informacje. 48-letni Lorini został znaleziony w łóżku martwy przez własną matkę. "Corriere della Sera" informuje, że przyczyną śmierci była nagła choroba. Rodzina odmówiła natomiast sekcji zwłok.

 

Lorini osierocił także dwójkę dzieci - Gaię i Edoardo.

