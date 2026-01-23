Wysokie zwycięstwo Legii w Lublinie

Zdecydowanie lepiej w ten mecz weszli goście, którzy po efektownym wsadzie Shane’a Huntera prowadzili 0:6. Później ta różnica wzrosła nawet do 11 punktów dzięki efektownym zagraniom Wojciecha Tomaszewskiego i Race’a Thompsona. PGE Start miał z jednej strony problemy z zatrzymaniem ofensywy gości, a z drugiej z własnym atakiem. Po 10 minutach było 7:21. Graves oraz Thompson w drugiej kwarcie sprawili, że różnica wzrosła aż do 19 punktów. Lublinianie ciągle nie byli w stanie nawiązać rywalizacji i na tym etapie Legia po prostu kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Po kolejnym trafieniu Thompsona prowadziła 25 punktami. Lekko straty zmniejszyli jeszcze Bryan Griffin i Jordan Wright. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 20:41.

Po przerwie różnica na korzyść zespołu trenera Heiko Rannuli dość szybko wzrosła nawet do 28 punktów po zagraniu Maksymiliana Wilczka. Pojedyncze odpowiedzi Liama O’Reilly’ego i Connera Frankampa niewiele zmieniały. Swoje pierwsze punkty w meczu zdobył za to debiutujący DJ Brewton. Po 30 minutach było aż 34:62. Czwarta kwarta była nadal pod pełną kontrolą drużyny z Warszawy. Ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego nie była w stanie wrócić do meczu. Ostatecznie Legia zwyciężyła wysoko - aż 84:52.

Najlepszym zawodnikiem gości był Race Thompson z 19 punktami i 7 zbiórkami. Quincy Ford zdobył dla gospodarzy 12 punktów i 8 zbiórek dla gospodarzy.

PGE Start Lublin - Legia Warszawa 52:84 (7:21, 13:20, 14:21, 18:22)

PGE Start Lublin: Quincy Ford 12, Liam O'reilly 8, Jordan Wright 8, Bartłomiej Pelczar 7, Jean-Pierre Tokoto II 6, Conner Frankamp 4, Filip Put 4, Bryan Griffin 2, Roman Szymański 1, Michał Krasuski 0, Michał Turewicz 0.

Legia Warszawa: Race Thompson 19, Shane Hunter 16, Jayvon Graves 10, Carl Ponsar 9, Wojciech Tomaszewski 9, Dominic Brewton 7, Maksymilian Wilczek 6, Andrzej Pluta 5, Błażej Czapla 3, Dawid Niedziałkowski 0.

