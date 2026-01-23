Zaczynamy mistrzostwa świata w lotach! Dzisiaj będą skakać Polacy
Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł wystąpią w piątek w indywidualnym konkursie mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Faworytem zawodów jest Słoweniec Domen Prevc, zwycięzca czwartkowych kwalifikacji.
Uczestniczyło w nich 63 zawodników, 40 dostało się do konkursu. Startujący z krótszego najazdu Prevc triumfował po skoku na odległość 228,5 m. Za nim uplasowali się Austriacy Stephan Embacher i Jan Hoerl. Żyła zajął 24. miejsce, Kubacki był 32., Stoch - 37., a Zniszczoł - 39.
Dwudniowy konkurs indywidualny będzie składał się z czterech serii, które zostaną rozegrane w piątek i w sobotę. Po pierwszej odpadnie 10 zawodników. Zwycięzcą MŚ zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie będą zaliczać się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Dwóch Polaków stawało na podium MŚ w lotach. W 1979 roku w Planicy Piotr Fijas był trzeci, a w sezonie 2017/18 w Oberstdorfie Stoch zdobył srebrny medal i przegrał jedynie z Norwegiem Danielem-Andre Tande. Biało-Czerwoni zdobywali też brązowe medale MŚ w drużynowych konkursach w 2018 roku i dwa lata później.
W trzech ostatnich edycjach tej imprezy triumfowali Austriak Stefan Kraft - 2024 w Bad Mitterndorf, Norweg Marius Lindvik - 2022 w Vikersund i Niemiec Karl Geiger - 2020 w Planicy.