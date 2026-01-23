Zieliński odwrócił losy meczu w Australian Open! Zmierzy się z dobrym znajomym

Jan Zieliński świetnie rozpoczął ten sezon. Na początku stycznia walnie przyczynił się bowiem do triumfu reprezentacji Polski w United Cup. Teraz przeniósł się do Melbourne, gdzie u boku Brytyjczyka Luke'a Johnsona rywalizuje w wielkoszlemowym Australian Open. Panowie w pierwszej rundzie odprawili w trzech setach Australijczyków Rinky'ego Hijikatę i Tristana Schoolkate'a.

W drugiej fazie przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona byli Ray Ho i Hendrik Jebens. Tajwańczyk i Niemiec prowadzili już 5:3 w premierowej partii, jednak polsko-brytyjski duet zdołał doprowadzić do wyrównania.

Wszystko rozstrzygnął tie-break, w którym w kluczowym momentach więcej zimnej krwi zachowali rywale - od stanu 5:6 zdobyli trzy punkty i zapisali triumf na swoje konto.

Kolejna odsłona zmagań pod dyktando Zielińskiego i Johnsona. Ci przełamali na 3:2, a później obronili break pointa. Następnie utrzymali korzystny rezultat, wyrównując stan całej potyczki.

Polsko-brytyjska para poszła za ciosem w trzecim secie, odbierając podanie przeciwnikom już w pierwszym gemie. Jak się okazało, było to kluczowe dla losów tej odsłony. Zieliński i Johnson zwyciężyli 6:4, meldując się w trzeciej fazie Australian Open.

Tam zmierzą się z Czechem Adamem Pavlaskiem i Australijczykiem Johnem-Patrickiem Smithem. Pierwszy z tej dwójki w zeszłym sezonie był partnerem deblowym Zielińskiego.

Jan Zieliński/Luke Johnson - Ray Ho/Hendrik Jebens 6:7(6), 6:4, 6:4