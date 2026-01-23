Znana tenisistka zawieszona za doping

Tenis

Chorwacka tenisistka Jana Fett została tymczasowo zawieszona w następstwie wykrycia w jej organizmie „trzech niedozwolonych substancji” – poinformowała w piątek Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA).

Tenisistka podczas meczu, w akcji uderza piłkę rakietą.
fot. PAP
Jana Fett

29-letnia Fett, która aktualnie zajmuje 189. miejsce w światowym rankingu, oddała próbkę do badań podczas listopadowych kwalifikacji do turnieju finałowego Billie Jean King Cup w Chorwacji.

 

„Zawodniczki mają prawo odwołać się od decyzji o tymczasowym zawieszeniu do przewodniczącego niezależnego trybunału. Do tej pory Fett nie odwołała się” – napisano w oświadczeniu ITIA.

 

Chorwatka nie odniosła się jeszcze do zarzutów.

 

Fett na liście WTA najwyżej plasowała się pod koniec października 2017 roku, gdy była 97.

PAP
