Znana tenisistka zawieszona za doping
Chorwacka tenisistka Jana Fett została tymczasowo zawieszona w następstwie wykrycia w jej organizmie „trzech niedozwolonych substancji” – poinformowała w piątek Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA).
Jana Fett
29-letnia Fett, która aktualnie zajmuje 189. miejsce w światowym rankingu, oddała próbkę do badań podczas listopadowych kwalifikacji do turnieju finałowego Billie Jean King Cup w Chorwacji.
„Zawodniczki mają prawo odwołać się od decyzji o tymczasowym zawieszeniu do przewodniczącego niezależnego trybunału. Do tej pory Fett nie odwołała się” – napisano w oświadczeniu ITIA.
Chorwatka nie odniosła się jeszcze do zarzutów.
Fett na liście WTA najwyżej plasowała się pod koniec października 2017 roku, gdy była 97.
