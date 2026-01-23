Zwycięstwa Niemek i Norwegów w sztafecie sprinterskiej

Triumfatorki wyprzedziły dwie pary norweskie - o 0,52 s Astrid Oeyre Slind i Julie Bjervig Drivenes oraz o 0,72 Karoline Groetting i Tiril Udnes Weng.

Z jeszcze większą przewagą zwycięstwo odnieśli Amundsen i Hedegart, którzy uzyskali 1,94 s przewagi nad Włochami Elią Barpem i Federico Pellegrino oraz 2,76 nad Amerykanami Benem Ogdenem i Gusem Schumacherem.

Polskie sztafety nie awansowały do finałów, w których startowało po 15 najlepszych duetów. W kwalifikacjach Zuzanna Fujak i Oliwia Busko zajęły 18. miejsce, natomiast wśród mężczyzn Robert Bugara i Łukasz Gazurek zostali sklasyfikowani na 26. pozycji, a na 28. Paweł Bryja i Przemysław Legierski.

Na sobotę w Goms zaplanowano indywidualne sprinty kobiet i mężczyzn, a w niedzielę odbędą się biegi masowe na 20 km techniką klasyczną

PAP