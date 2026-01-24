Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów to hit PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu?

Siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie w geście radości po zdobyciu punktu, tworząc okrąg na parkiecie.
fot. PAP
Czas na kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz siatkarskiej PlusLigi. W sobotnim hicie Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów.

 

Tytułu mistrzowskiego w aktualnym sezonie bronią siatkarze Bogdanki LUK Lublin.

 

Kto wygra mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów?

Wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów poznamy w sobotę 24 stycznia. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

PlusLiga w sobotę - kto wygra?
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEPGE GIEK SKRA BEŁCHATÓWPLUSLIGASIATKÓWKA
