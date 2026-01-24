PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów. Relacja live i wynik na żywo

Aluron CMC Warta Zawiercie zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. W piętnastu meczach Jurajscy Rycerze zanotowali dziesięć zwycięstw. W poprzedniej kolejce ligowej pokonali na wyjeździe InPost CHKS Chełm 3:0. Później zagrali jeszcze w Lidze Mistrzów, również wygrywając w trzech setach wyjazdowym starciu z SVG Luneburg.

Zobacz także: Oficjalnie! Gwiazda światowej siatkówki we włoskim gigancie do 2029 roku

PGE GiEK Skra Bełchatów to siódma drużyna w ligowej stawce, a w dotychczasowych spotkaniach wywalczyła 27 punktów. Siatkarze z Bełchatowa odnieśli dziewięć zwycięstw, a sześć razy schodzili z boiska pokonani. W ostatniej ligowej kolejce przegrali u siebie 0:3 z Bogdanką LUK Lublin.

Obie drużyny rozegrały dotychczas 21 meczów w PlusLidze. Lepszy bilans ma drużyna z Zawiercia, która wygrała 13 spotkań. W obecnym sezonie (5. kolejka, 3 grudnia) górą była Skra, która pokonała u siebie Aluron 3:1. Najlepszym zawodnikiem (MVP) tego spotkania został wybrany Arkadiusz Żakieta.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów w sobotę 24 stycznia o godzinie 14.45 na Polsatsport.pl.