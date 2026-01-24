Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel to hit PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu?

Siatkarz w czarnej bluzie z logo klubu, na drugim planie inni zawodnicy
fot. PAP
Bogdanka Lublin - Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał? PlusLiga dziś

Czas na kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz siatkarskiej PlusLigi. W niedzielnym hicie Bogdanka LUK Lublin podejmie PGE JSW Jastrzębski Węgiel.

 

Zobacz także: Dwie godziny do meczu, a tu takie wieści! Chodzi o hit Ligi Mistrzów z udziałem polskiego klubu

 

Tytułu mistrzowskiego w aktualnym sezonie bronią siatkarze Bogdanki LUK Lublin.

 

Kto wygra mecz Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel?

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel poznamy w niedzielę 25 stycznia. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PlusLiga w niedzielę - kto wygra?
BOGDANKA LUK LUBLINJSW JASTRZĘBSKI WĘGIELPLUSLIGASIATKÓWKAWILFREDO LEON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 