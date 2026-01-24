Czas na kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz siatkarskiej PlusLigi. W niedzielnym hicie Bogdanka LUK Lublin podejmie PGE JSW Jastrzębski Węgiel.

Tytułu mistrzowskiego w aktualnym sezonie bronią siatkarze Bogdanki LUK Lublin.

Kto wygra mecz Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel?

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel poznamy w niedzielę 25 stycznia. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

