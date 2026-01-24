Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?
Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel to hit PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu?
Bogdanka Lublin - Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał? PlusLiga dziś
Czas na kolejny niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz siatkarskiej PlusLigi. W niedzielnym hicie Bogdanka LUK Lublin podejmie PGE JSW Jastrzębski Węgiel.
Zobacz także: Dwie godziny do meczu, a tu takie wieści! Chodzi o hit Ligi Mistrzów z udziałem polskiego klubu
Tytułu mistrzowskiego w aktualnym sezonie bronią siatkarze Bogdanki LUK Lublin.
Kto wygra mecz Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel?
Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel poznamy w niedzielę 25 stycznia. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.Przejdź na Polsatsport.pl
PlusLiga w niedzielę - kto wygra?
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu