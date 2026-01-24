Co ze zdrowiem Jakuba Kochanowskiego? Klub wydał kolejny komunikat. "Więcej czasu"

Siatkówka

Jakub Kochanowski nie wróci do gry w najbliższych dniach. Jak się okazało, kontuzjowany siatkarz PGE Projektu Warszawa będzie pauzował jeszcze co najmniej przez dwa tygodnie.

Siatkarz Jakub Kochanowski w białej koszulce z godłem Polski i napisem "POLSKA".
fot. Cyfrasport
Jakub Kochanowski dłużej poza grą.
  • Jakub Kochanowski powróci do gry za minimum dwa tygodnie
  • Klub informuje, że rehabilitacja środkowego potrwa dłużej niż zakładano
  • Zawodnik przejdzie kolejny etap leczenia w nadchodzącym tygodniu
  • Według doniesień, Kochanowski opuści PGE Projekt Warszawa po obecnym sezonie
  • Nowym klubem polskiego środkowego ma zostać Aluron CMC Warta Zawiercie

Przypomnijmy - pod koniec roku PGE Projekt Warszawa wydał komunikat, informując, że środkowy nabawił się kontuzji kolana i że będzie wyłączony z gry przez około trzy tygodnie. Jak się jednak właśnie okazało, Kochanowski będzie pauzował dłużej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Aleksander Śliwka w nowym klubie

 

"Informujemy, że proces powrotu Jakuba Kochanowskiego do gry wymaga więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. Mimo widocznych postępów w rehabilitacji, priorytetem sztabu medycznego oraz samego zawodnika jest osiągnięcie 100% gotowości. W związku z tym podjęto decyzję o wdrożeniu kolejnego etapu leczenia w nadchodzącym tygodniu. Po nim nastąpi okres stopniowego powrotu do pełnych obciążeń treningowych. Nasz środkowy będzie dostępny dla sztabu szkoleniowego za minimum 2 tygodnie" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

 

Siatkarze Projektu jadą do Krakowa! Zdecydowane zwycięstwo w ćwierćfinale

 

Pod koniec 2025 roku o Kochanowskim było głośno z innego powodu. Według medialnych doniesień, aktualnie trwający sezon będzie dla niego ostatnim w barwach warszawskiego klubu. Kochanowski ma przenieść się do Aluron CMC Warty Zawiercie.

 

BS, Polsat Sport
