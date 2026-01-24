Co ze zdrowiem Jakuba Kochanowskiego? Klub wydał kolejny komunikat. "Więcej czasu"

Przypomnijmy - pod koniec roku PGE Projekt Warszawa wydał komunikat, informując, że środkowy nabawił się kontuzji kolana i że będzie wyłączony z gry przez około trzy tygodnie. Jak się jednak właśnie okazało, Kochanowski będzie pauzował dłużej.

"Informujemy, że proces powrotu Jakuba Kochanowskiego do gry wymaga więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. Mimo widocznych postępów w rehabilitacji, priorytetem sztabu medycznego oraz samego zawodnika jest osiągnięcie 100% gotowości. W związku z tym podjęto decyzję o wdrożeniu kolejnego etapu leczenia w nadchodzącym tygodniu. Po nim nastąpi okres stopniowego powrotu do pełnych obciążeń treningowych. Nasz środkowy będzie dostępny dla sztabu szkoleniowego za minimum 2 tygodnie" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

Pod koniec 2025 roku o Kochanowskim było głośno z innego powodu. Według medialnych doniesień, aktualnie trwający sezon będzie dla niego ostatnim w barwach warszawskiego klubu. Kochanowski ma przenieść się do Aluron CMC Warty Zawiercie.

