Dzieje się w Bundeslidze! Pierwsza porażka Bayernu, Grabara obronił rzut karny

Bayern, który już zapewnił sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, w sobotę zagrał w częściowo rezerwowym składzie i to na podopiecznych Belga Vincenta Kompany’ego się zemściło. Wprawdzie w 26. minucie prowadzenie dał im Japończyk Hiroki Ito, ale później dla walczących o utrzymanie w Bundeslidze gości trafili Brazylijczyk Arthur Chaves (75.) i Francuz Han-Noah Massengo (81.).

To pierwsza ligowa porażka mistrzów Niemiec od 8 marca ubiegłego roku, kiedy ulegli VfL Bochum 2:3. Z kolei zespół z Augsburga zdobył komplet punktów po raz pierwszy po serii pięciu spotkań bez wygranej.

Bayern ma 50 punktów, o 11 więcej od drugiej w tabeli Borussii Dortmund. Trzeci, po wyjazdowym zwycięstwie nad Eintrachtem Frankfurt 3:1, jest zespół Hoffenheim z 36 pkt. Augsburg awansował na 13. lokatę - 19 pkt.

W Moguncji ekipie VfL Wolfsburg nic nie dała skuteczna interwencja Grabary przy karnym w 22. minucie. W tabeli "Wilki" są tuż przed Augsburgiem - na 12. pozycji, również z 19 punktami.

KP, PAP