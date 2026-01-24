FC Barcelona ograła Real Madryt! Polska gwiazda z kolejnym trofeum

Żeńska "Duma Katalonii" jest prawdziwym dominatorem, jeśli chodzi o rywalizację w krajowym Superpucharze. Piłkarki Barcelony w sześciu wcześniejszych edycjach (kobiety walczą o to trofeum dopiero od 2020 roku) triumfowały pięciokrotnie i tylko raz - w sezonie 2020/2021 - odpadły w półfinale, przegrywając wówczas po rzutach karnych z Atletico Madryt.

W tegorocznej edycji Barcelona, choć całą drugą połowę grała w dziesiątkę, wyeliminowała w półfinale Athletic Bilbao, wygrywając 3:1. Duży udział w zwycięstwie miała Ewa Pajor, która w 68. minucie strzeliła trzeciego gola dla Barcy. Finałowymi rywalkami ekipy Pere Romeu były zawodniczki Realu Madryt, które w półfinałowych derbach odprawiły 3:1 Atletico Madryt.

Jak się okazało, faworytki triumfowały 2:0. Na listę strzelców wpisały się Holenderka Esmee Brugts i Hiszpanka Alexia Putellas, wykorzystując rzut karny w doliczonym czasie i tym samym ustalając wynik finałowego starcia.

Ewa Pajor rozegrała całe spotkanie.

FC Barcelona - Real Madryt 2:0 (1:0)

Bramki: Brugts 27, Putellas 90+4 (rzut karny)

Barcelona: Coll – Brugts (72’ Camara), Leon, Paredes, Batlle – Putellas, Guijarro, Lopez (72’ Paralluelo) – Pina (84’ Schertenleib), Pajor, Graham (59’ Serrajordi)

Real: Misa – Navarro, Mendez, Lakrar, Yasmim (68’ Garcia) – Weir (83’ Bruun), Dabritz, Angeldal (68’ Toletti) – del Castillo (83’ Comendador), Feller (68’ Keukelaar), Caicedo

Żółte kartki: Lakrar, Navarro

BS, Polsat Sport