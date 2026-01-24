Historyczny wyczyn Djokovicia! Dogonił Federera
Novak Djoković pokonał Holendra Botica van de Zandschulpa 6:3, 6:4, 7:6 (7-4) w trzeciej rundzie Australian Open. Serbski tenisista tym samym osiągnął kolejny jubileusz, odnotowując 400. zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym.
38-letni Djoković wygrał 102. mecz w Australian Open, wyrównując rekord Szwajcara Rogera Federera. W liczbie wygranych spotkań we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema najlepszy był już dawno, bo drugi Federer zgromadził ich 369.
ZOBACZ TAKŻE: Polak przegrał w pierwszej rundzie AO! Nie będzie kolejnego tytułu
Serb rywalizuje o 25. tytuł wielkoszlemowy, w tym 11. w Melbourne, co byłoby poprawieniem jego własnych rekordów. W sobotnim spotkaniu walczył nie tylko z rywalem, ale również z bolesnymi odciskami na stopach. W trzecim secie prosił o przerwę medyczną.
Jego kolejnego przeciwnika wyłoni pojedynek rozstawionego z numerem 16. Czecha Jakuba Mensika z Amerykaninem Ethanem Quinnem, który w drugiej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza.
Novak Djoković (Serbia, 4) - Botic van de Zandschulp (Holandia) 6:3, 6:4, 7:6(4)Przejdź na Polsatsport.pl