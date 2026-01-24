Kolejna porażka Linette na Australian Open! Polka za burtą

Linette w piątek 23 stycznia rozegrała swój ostatni singlowy mecz podczas tegorocznej edycji Australian Open. Lepsza od zawodniczki z Poznania okazała się Karolina Muchova. Czeszka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w dwóch setach, tracąc w tym czasie zaledwie dwa gemy.

Następny dzień przyniósł kolejne złe informacje dla polskiej zawodniczki. Tym razem Linette i jej partnerka na korcie Shuko Aoyama odpadły z rywalizacji deblowej w Melbourne. Po zwycięstwo sięgnął duet Asia Muhammad/Erin Routliffe, triumfując w trzech setach 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

Zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii w kolejnej rundzie wielkoszlemowej imprezy zagrają z duetem Ena Shibahara/Wiera Zwonariowa.

Magda Linette/Shuko Aoyama - Asia Muhammad/Erin Routliffe 6:7 (3:7), 6:4, 3:6

AA, Polsat Sport