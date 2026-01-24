Magazyn Olimpijski - 25.01. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i szef naszej misji olimpijskiej - Konrad Niedźwiedzki, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i ekspert Polsatu Sport - Rafał Kot oraz dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa.

Igor Marczak przedstawi wydarzenia z innych zimowych aren a także porozmawia z Lindą Weiszewski i Klaudią Adamek, które spełniły swoje marzenie o olimpijskim występie w bobslejowych dwójkach. W ramach odliczania dni i godzin do rywalizacji we Włoszech zajrzymy, z kamerą Polsatu Sport, do Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie minister Jakub Rutnicki spotkał się z włodarzami naszych zimowych federacji.



Na dzień przed oficjalnym zatwierdzeniem przez Polski Komitet Olimpijski, podamy też skład reprezentacji Polski na XXV Igrzyska Zimowej Olimpiady.



Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport