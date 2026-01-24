Mamy kolejny medal! Ależ forma Polaka

Polak dojechał na metę z czasem 1:07.20. Wygrał Amerykanin Jordan Stolz (1:06.83). Podium uzupełnił Holender Joep Wennemars (1:02.23).

Reprezentant Polski zapewnił sobie także drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 1000 m.

14. miejsce w Inzell zajął Piotr Michalski (1.08,45).

W rywalizacji kobiet na tym dystansie najszybsza była Holenderka Jutta Leerdam - 1.12,74 (rekord toru). Karolina Bosiek uplasowała się na 13. pozycji (1.15,64), Natalia Czerwonka na 17. (1.16,45), a Iga Wojtasik - na ostatniej w gronie 20. zawodniczek (1.17,23).(PAP)

KP, PAP