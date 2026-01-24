Młody Polak medalistą mistrzostw świata

To był tydzień pełen zmagań – zawodnicy rywalizowali od poniedziałku, 19 stycznia, a przywitały ich dość wymagające warunki. Mimo to wszystko poszło zgodnie z planem i udało się rozegrać komplet 12 wyścigów.

– To były dla mnie bardzo długie i wymagające zawody. Przez sześć dni wiatr był bardzo zmienny, ponieważ pływaliśmy dosyć blisko brzegu. W fazie kwalifikacyjnej traciłem dużo punktów przez błędy taktyczne – opowiada Filip Olszewski.

Sobota przyniosła prawdziwe żeglarskie emocje – Filip, po świetnym i konsekwentnym tygodniu pływania, rozpoczął dzień na 5. miejscu. Po pierwszym wyścigu jego pozycja nie uległa zmianie, a strata punktowa do podium wzrosła - Filip do mety dopłynął jako ósmy, co sprawiło, że zarobił dość dużo punktów, a żeby stanąć na podium trzeba ich mieć jak najmniej. Nadzieja była więc ostatnim wyścigu, który zawodnik musiał ukończyć jako jeden z pierwszych.

– Ostatniego dnia dałem z siebie absolutnie wszystko i wygrałem ostatni wyścig, co nie wydarzyło się od sześciu imprez mistrzowskich. W trakcie myślałem głównie o swojej rodzinie i o tym, żeby popłynąć dla ojczyzny. To był moment, w którym walczyłem o wszystko albo o nic. Dałem więc z siebie 100% i zdominowałem konkurencję. Zacząłem też dobrze czytać zmiany co na pewno pomogło mi w zdobyciu tego medalu – podsumowuje zawodnik.

Walka była na żyletki – Polak ukończył regaty z zaledwie jednopunktową przewagą nad Hiszpanem z czwartego miejsca. Mistrzem świata U21 został Włoch Antonio Pascali.

W klasie ILCA 6 wystartowała tylko jedna Polka – Zofia Pospieszna. Zawodniczka do ostatniego dnia zmagań weszła z 7. pozycji i na niej również zakończyła regaty. Po tytuł mistrzyni świata U21 sięgnęła Włoszka Ginevra Caracciolo Di Brienza.

Miejsca pozostałych Polaków:

32. miejsce U21 i 8. w U19 - Jan Rohde (Stow. Sportów Wodnych),

41. miejsce U21 i 11. w U19 - Maciej Dudek (Nauticus Yacht Club Olsztyn),

63. miejsce - Gustaw Zalewski (Nauticus Yacht Club Olsztyn)

65. miejsce - Maciej Cymerman (Sejk Pogoń).

Informacja prasowa