Niebezpieczny incydent przed UFC 324. Interweniowały służby, walka odwołana

Choć 28-letni Amerykanin zdołał wypełnić limit kategorii koguciej (wniósł na wagę 135,5 funta, czyli około 61,5 kg), kosztowało go to utratę resztek sił. Już podczas prezentacji zawodnik wyglądał na skrajnie wycieńczonego i zdezorientowanego. Gdy tylko spróbował opuścić podest, jego organizm odmówił posłuszeństwa - Smotherman stracił przytomność i bezwładnie runął twarzą na podłogę.

Interwencja służb medycznych oraz sztabu trenerskiego była błyskawiczna. Zawodnik został zniesiony ze sceny i trafił pod opiekę lekarzy, co automatycznie przekreśliło jego szanse na starcie z Rickym Turciosem (12-5-0) podczas gali UFC 324.

ZOBACZ TAKŻE: Paddy Pimblett przed UFC 324: To najtrudniejsza walka w mojej karierze. Gaethje jest legendą

Świadkami zdarzenia byli m.in. dawni mistrzowie organizacji, Daniel Cormier i Chris Weidman, którzy byli gośćmi w studiu przed ceremonią. "DC" przyznał, że tak gwałtowna reakcja organizmu jest efektem ekstremalnego odwodnienia, które sprawia, że nawet jeden nagły ruch może doprowadzić do omdlenia.

Z limitami wagowymi nie poradzili sobie także inni zawodnicy, w tym były mistrz wagi muszej - Deiveson Figueiredo (25-5-1) oraz Alex Perez (25-10-0). Za karę będą musieli oddać rywalom 25% swojego wynagrodzenia. Fani nie muszą się jednak martwić o bohaterów walki wieczoru. Justin Gaethje (26-5-0) oraz Paddy Pimblett (23-3-0), którzy zawalczą o tymczasowy pas wagi lekkiej, bez problemów zmieścili się w limicie i ich pojedynek odbędzie się zgodnie z planem.