Niebezpieczny incydent przed UFC 324. Interweniowały służby, walka odwołana

Łukasz OstrowskiSporty walki

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas ważenia przed galą UFC 324 w Las Vegas. Cameron Smotherman (12-6-0) stracił przytomność i bezwładnie upadł tuż po zejściu z wagi, po czym został pilnie przetransportowany do szpitala. Włodarze organizacji podjęli natychmiastową decyzję o usunięciu jego pojedynku z karty walk.

Zawodnik MMA siedzi na podłodze, otoczony przez zespół medyczny, po tym jak zasłabł podczas ważenia.
fot: Facebook/UFC
Cameron Smotherman stracił przytomność podczas ważenia przed UFC 324

Choć 28-letni Amerykanin zdołał wypełnić limit kategorii koguciej (wniósł na wagę 135,5 funta, czyli około 61,5 kg), kosztowało go to utratę resztek sił. Już podczas prezentacji zawodnik wyglądał na skrajnie wycieńczonego i zdezorientowanego. Gdy tylko spróbował opuścić podest, jego organizm odmówił posłuszeństwa - Smotherman stracił przytomność i bezwładnie runął twarzą na podłogę.

 

Interwencja służb medycznych oraz sztabu trenerskiego była błyskawiczna. Zawodnik został zniesiony ze sceny i trafił pod opiekę lekarzy, co automatycznie przekreśliło jego szanse na starcie z Rickym Turciosem (12-5-0) podczas gali UFC 324.

 

ZOBACZ TAKŻE: Paddy Pimblett przed UFC 324: To najtrudniejsza walka w mojej karierze. Gaethje jest legendą

 

Świadkami zdarzenia byli m.in. dawni mistrzowie organizacji, Daniel Cormier i Chris Weidman, którzy byli gośćmi w studiu przed ceremonią. "DC" przyznał, że tak gwałtowna reakcja organizmu jest efektem ekstremalnego odwodnienia, które sprawia, że nawet jeden nagły ruch może doprowadzić do omdlenia.

 

Z limitami wagowymi nie poradzili sobie także inni zawodnicy, w tym były mistrz wagi muszej - Deiveson Figueiredo (25-5-1) oraz Alex Perez (25-10-0). Za karę będą musieli oddać rywalom 25% swojego wynagrodzenia. Fani nie muszą się jednak martwić o bohaterów walki wieczoru. Justin Gaethje (26-5-0) oraz Paddy Pimblett (23-3-0), którzy zawalczą o tymczasowy pas wagi lekkiej, bez problemów zmieścili się w limicie i ich pojedynek odbędzie się zgodnie z planem.

 

 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
CAMERON SMOTHERMANMMASPORTY WALKIUFCUFC 324
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Patryk Bąk - Piotr Dembiński. Skrót walki
Zobacz także

DWM 7 w Wieluniu. Wyniki walk

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 