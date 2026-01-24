Pegasus World Cup 2026: wielki hit zimowego sezonu wyścigowego na antenie Polsat Sport 2

Po debiucie w 2017 roku Pegasus World Cup szybko zyskał miano perły inauguracji amerykańskiego sezonu wyścigowego. Przez ostatnie lata rywalizacja o wysoką pulę nagród i bogatą oprawę przyciągała publiczność, gotową na ściganie wysokiej klasy. W tym roku stawka na starcie również wydaje się bardzo interesująca. W gronie faworytów jest przede wszystkim White Abarrio, zwycięzca zeszłorocznej edycji, który triumfował z imponującą przewagą ponad 6 długości nad pozostałymi końmi. Zaraz za nim znajdują się równie mocni konkurenci, dobrze znani z toru, w tym m.in.: Czteroletni Disco Time, jeden z najciekawszych młodych kandydatów do tytułu, który potrafi dyktować tempo i ma na swoim koncie dwa zwycięstwa w ostatnim czasie. Ponadto mocnym rywalem może być Tappan Street, który na tym torze triumfował w Florida Derby. W stawce zobaczymy także konie: Skippylongstocking, Captain Cook, Full Serrano, Poster i żadnego z nich nie można lekceważyć, ponieważ nikt w tym wyścigu nie znajduje się przez przypadek, a za każdym z uczestników są już bardzo udane starty.



Główna gonitwa rozegrana zostanie na dystansie 1 i 1/8 mili, czyli 9 furlongów (około 1811 metrów) - to ważny test szybkości i wytrzymałości dla koni.



Pegasus World Cup to nie tylko prestiż sportowy, ale także jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń wyścigowych w kalendarzu, łączące najwyższy poziom rywalizacji z wyjątkową oprawą i atmosferą wielkiego święta sportu. Program wyścigowy nie ogranicza się jedynie do gonitwy głównej. Widzowie na miejscu zobaczą także: Pegasus World Cup Turf Invitational (G1), wyścig na trawie z pulą 1 mln dolarów i Pegasus World Cup Filly & Mare Turf Invitational (G2) – prestiżowy bieg dla klaczy z pulą 500 tys. dolarów.



Jedno jest pewne: sobotni wieczór, 24 stycznia, godzina 22.30 na Polsacie Sport 2, to obowiązkowy punkt w planach wszystkich kibiców, którzy chcą zobaczyć, jak rodzą się pierwsze wielkie wyścigowe historie sezonu 2026.

Annamaria Sobierajska