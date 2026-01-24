Gdzie obejrzeć mecz Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel?

PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Transmisja TV i stream online
Bogdanka LUK Lublin podejmie JSW Jastrzębski Węgiel w jednym z hitowych starć 18. kolejki PlusLigi. Kto zgarnie kolejne cenne punkty? Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
"Pomarańczowi" przeplatają w bieżącej kampanii PlusLigi udane spotkania słabymi. Jeśli w konfrontacji ze zdobywcami Tauron Pucharu Polski zagrają tak dobrze jak w grudniowym starciu z Asseco Resovią Rzeszów (3:0), mogą zaskoczyć przeciwników i wygrać to spotkanie.
ZOBACZ TAKŻE: Wielka rywalizacja w PlusLidze, trener giganta zaskoczył. "Jest moim przyjacielem"
O zwycięstwo łatwo na pewno jednak nie będzie. Ekipa, na której czele stoi Wilfredo Leon, jest liderem rozgrywek, a co więcej - bryluje także w europejskich pucharach. W czwartek Bogdanka okazała się lepsza od Galatasaray. Przypomnijmy, że drużyna prowadzona przez Stephane'a Antigę debiutuje w Lidze Mistrzów.
Ogromne doświadczenie w tych zawodach mają za to siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla. Dwukrotnie grali w finale tych rozgrywek, ale nigdy nie udało im się zwyciężyć.
Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:30.Przejdź na Polsatsport.pl