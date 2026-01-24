PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 18. kolejki (WIDEO)

Osiemnastą kolejkę rozpoczęło spotkanie Cuprum Stilonu Gorzów z Energa Treflem Gdańsk. Dwa pierwsze sety wygrali gospodarze, ale gdańszczanie doprowadzili do tie-breaka, którego rozstrzygnęli na swoją korzyść.





Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie bardzo pewnie pokonali PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozegrała bardzo dobre spotkanie i wygrała u siebie z Asseco Resovią 3:1.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 18. kolejki PlusLigi:

2026-01-22: Cuprum Stilon Gorzów - Energa Trefl Gdańsk 2:3 (26:24, 25:19, 17:25, 19:25, 9:15)

2026-01-24: Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:19, 25:14, 25:22)

2026-01-24: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (26:24, 19:25, 25:22, 25:22)

2026-01-24: PGE Projekt Warszawa - Barkom Każany Lwów

2026-01-25: Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-01-26: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS Chełm (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-01-27: Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki (wtorek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 2).

RM, Polsat Sport