Polak przegrał w pierwszej rundzie AO! Nie będzie kolejnego tytułu

Zielińskiemu pozostała jeszcze rywalizacja w deblu, w którym partneruje mu Brytyjczyk Luke Johnson. W piątek awansowali do trzeciej rundy.

W piątek odrobili oni stratę seta i pokonali Tajwańczyka Raya Ho i Niemca Hendrika Jebensa 6:7(6), 6:4, 6:4, awansując tym samym do trzeciej rundy Australian Open.

Przypomnijmy, że polsko-tajwański duet wygrał turnieje w grze mieszanej podczas Australian Open 2024 oraz Wimbledonu 2024.

Wynik meczu 1. rundy gry mieszanej:

Irina Chromaczowa, Christian Harrison (Rosja, USA) - Su-Wei Hsieh, Jan Zieliński (Tajwan, Polska) 6:4, 7:6 (7-5).