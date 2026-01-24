Polak przegrał w pierwszej rundzie AO! Nie będzie kolejnego tytułu

Tenis

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh z Tajwanu odpadli w pierwszej rundzie miksta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open. Najlepsza para mieszana w Melbourne w 2024 roku przegrała z Rosjanką Iriną Chromaczową i Amerykaninem Christianem Harrisonem 4:6, 6:7 (5-7).

Jan Zieliński podczas serwisu w meczu tenisowym.
fot: PAP
Jan Zieliński

Zielińskiemu pozostała jeszcze rywalizacja w deblu, w którym partneruje mu Brytyjczyk Luke Johnson. W piątek awansowali do trzeciej rundy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Australian Open: Iga Świątek - Maddison Inglis. Kiedy mecz? O której godzinie?

 

W piątek odrobili oni stratę seta i pokonali Tajwańczyka Raya Ho i Niemca Hendrika Jebensa 6:7(6), 6:4, 6:4, awansując tym samym do trzeciej rundy Australian Open.

 

Przypomnijmy, że polsko-tajwański duet wygrał turnieje w grze mieszanej podczas Australian Open 2024 oraz Wimbledonu 2024.

 

Wynik meczu 1. rundy gry mieszanej:

 

Irina Chromaczowa, Christian Harrison (Rosja, USA) - Su-Wei Hsieh, Jan Zieliński (Tajwan, Polska) 6:4, 7:6 (7-5).

Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENCHRISTIAN HARRISONIRINA CHROMACZOWAJAN ZIELIŃSKISU-WEI HSIEHTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 