Polak przegrał w pierwszej rundzie AO! Nie będzie kolejnego tytułu
Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh z Tajwanu odpadli w pierwszej rundzie miksta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open. Najlepsza para mieszana w Melbourne w 2024 roku przegrała z Rosjanką Iriną Chromaczową i Amerykaninem Christianem Harrisonem 4:6, 6:7 (5-7).
Zielińskiemu pozostała jeszcze rywalizacja w deblu, w którym partneruje mu Brytyjczyk Luke Johnson. W piątek awansowali do trzeciej rundy.
W piątek odrobili oni stratę seta i pokonali Tajwańczyka Raya Ho i Niemca Hendrika Jebensa 6:7(6), 6:4, 6:4, awansując tym samym do trzeciej rundy Australian Open.
Przypomnijmy, że polsko-tajwański duet wygrał turnieje w grze mieszanej podczas Australian Open 2024 oraz Wimbledonu 2024.
Wynik meczu 1. rundy gry mieszanej:
Irina Chromaczowa, Christian Harrison (Rosja, USA) - Su-Wei Hsieh, Jan Zieliński (Tajwan, Polska) 6:4, 7:6 (7-5).Przejdź na Polsatsport.pl