PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Barkom-Każany Lwów. Relacja live i wynik na żywo

PGE Projekt Warszawa po poprzedniej kolejce zajmował drugie miejsce w tabeli PlusLigi. Mają na koncie 34 punkty, a w szesnastu meczach odnieśli dwanaście zwycięstw. Ostatnio stołeczni siatkarze mają jednak słabszy okres - na krajowym podwórku przegrali 0:3 z Asseco Resovią, a w Lidze Mistrzów, również w trzech setach, ulegli Cucine Lube Civitanova.

Barkom-Każany Lwów to przedostatnia drużyna w ligowej stawce. Ugrali dotychczas 11 punktów, wygrywając zaledwie trzy mecze. Ostatnio przegrali 0:3 na wyjeździe z Cuprum Stilonem Gorzów.

Obie drużyny rozegrały dotychczas siedem spotkań w PlusLidze. Sześć z nich wygrała drużyna z Warszawy. Jedyne zwycięstwo Barkomu to sensacyjny wynik 3:0 z obecnego sezonu (5. kolejka, 11 listopada); nagrodę MVP za to spotkanie odebrał Ilia Kovalov.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Projekt Warszawa - Barkom-Każany Lwów w sobotę 24 stycznia o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.