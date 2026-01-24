2:3 z Barkomem! Sensacyjna porażka siatkarzy Projektu

Projekt rozpoczął to spotkanie z Bartoszem Gomułką w ataku i Michałem Kozłowskim na rozegraniu. W pierwszym secie roszady w składzie nie przyniosły efektu. Siatkarze Barkomu od początku zaczęli budować przewagę (5:7) i utrzymywali ją w dalszej części seta (7:11, 15:20). Grali skuteczniej od przeciwników w ataku, dokładali punkty blokiem i pewnie wygrali. W ostatniej akcji gospodarze zaatakowali w aut (19:25).

W drugiej odsłonie od początku przewagę mieli goście (2:6). Projekt złapał kontakt (10:11), ale siatkarze ze Lwowa znów szybko odskoczyli. Popis w polu serwisowym dał Wasyl Tupczij - posłał trzy asy z rzędu i było 12:18. Projekt nie był już w stanie odpowiedzieć w tym secie. Przyjezdni grali skutecznie i spokojnie przybliżali się do wygranej. Ostatni punkt dał im błąd rywali w polu serwisowym (20:25).

Trener Tommi Tiilikainen szukał zmian - trzecią partię Projekt rozpoczął z Janem Firlejem na rozegraniu i Brandonem Koppersem w ataku. Pierwsze akcje dla gości (1:4), ale stołeczna drużyna nie pozwoliła tym razem odskoczyć rywalom, wygrała kilka akcji z rzędu i uzyskała przewagę (8:6). Grając skutecznie w ofensywie, utrzymywała ją w dalszej części seta (15:11, 19:15). Barkom zbliżył się na dwa oczka (20:18), ale w końcówce lepsi byli gospodarze, którzy wygrali (25:21).

Od początku czwartego seta gospodarze kontynuowali skuteczną grę z poprzedniej partii i wypracowali sobie punktową zaliczkę (9:6). W środkowej części seta odskoczyli rywalom (15:9) i wydawało się, że jest to bezpieczna przewaga. Barkom ruszył w pogoń i złapał kontakt (17:16), a po błędzie siatkarzy Projektu w końcówce odrobił straty (21:21). Kluczowe akcje wygrali jednak gospodarze - as Bartosza Bednorza dał piłkę setową (24:21), rywale obronili się w dwóch akcjach, ale Kevin Tillie wyjaśnił sytuację skutecznym atakiem (25:23).

Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku, w którym oglądaliśmy wyrównaną grę obu zespołów. Przy zmianie stron, po ataku Lorenzo Pope, minimalną zaliczkę miał Barkom (7:8). Końcówka dla siatkarzy ze Lwowa - dwa razy zablokowali rywali, skutecznie zaatakował Ilia Kowalow i było 10:13. Władysław Szczurow wywalczył piłkę meczową (11:14), gospodarze obronili się w dwóch akcjach, ale w kolejnej Kowalow uderzył po dłoniach rywali i zakończył rywalizację (13:15).

Najwięcej punktów: Bartosz Bednorz (23), Kevin Tillie (16) - Projekt; Illia Kovalov (22), Lorenzo Pope (19), Vasyl Tupchii (19), Mousse Gueye (15) - Barkom. W statystykach wyraźna różnica w punktowych blokach na korzyść gości (4-15) i sporo błędów własnych (25 - Projekt, 30 - Barkom). MVP: Ilia Kovalov (16/36 = 44% skuteczności w ataku + 6 bloków).

PGE Projekt Warszawa - Barkom-Każany Lwów 2:3 (19:25, 20:25, 25:21, 25:23, 13:15)

Projekt: Jurij Semeniuk, Michał Kozłowski, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Bartosz Gomułka, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Linus Weber, Jan Firlej, Brandon Koppers. Trener: Tommi Tiilikainen.

Barkom: Mykola Kuts, Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Mousse Gueye, Vasyl Tupchii, Illia Kovalov – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Vladyslav Shchurov, Julius Firkal, Andrii Rohozyn, Yamato Nakano, Dmytro Vietskyy. Trener: Ugis Krastins.

