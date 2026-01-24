Rekord Polski! Pobiła wynik z 2003 roku
Klaudia Kazimierska podczas mityngu w Bostonie poprawiła halowy rekord Polski w biegu na 1500 m. Polka zajęła trzecie miejsce czasem 4.01,78 i została liderką europejskich tabel. Z krajowego zestawienia wymazała 23-letni wynik Lidii Chojeckiej - 4.03,58.
Kazimierska, finalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu i mistrzostw świata w Tokio, wypełniła minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu (20-22 marca). W Bostonie finiszowała trzecia, ale bieg miał mocną obsadę. Wygrała z najlepszym w tym roku rezultatem Kenijka Dorcus Ewoi - 4.01,22.
Dotychczas rekord Polski należał do Chojeckiej i wynosił od 2003 roku 4.03,58. Czas Kazimierskiej jest lepszy o 1,8 s.
W tym samym mityngu Amerykanin Josh Hoey czasem 1.42,50 poprawił halowy rekord świata w biegu na 800 m. Poprzedni najlepszy rezultat należał od 1997 roku do Duńczyka Wilsona Kipketera - 1.42,67.
Drugi w tym biegu był Filip Ostrowski - 1.44,68. To najlepszy w tym roku wynik w Europie i drugi w historii polskiej lekkiej atletyki. Rekord kraju należy od 2012 roku do Adama Kszczota - 1.44,57.
Ostrowski podobnie jak Kazimierska wypełnił minimum na HMŚ w Toruniu.
