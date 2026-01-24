Słaby występ polskich skoczków w mistrzostwach świata w lotach narciarskich
Piotr Żyła zajął 15. miejsce w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Zwyciężył zdecydowanie dominujący w tym sezonie Słoweniec Domen Prevc, który prowadzi też w klasyfikacji Pucharu Świata i triumfował w Turnieju Czterech Skoczni.
Prevc w czterech skokach zgromadził 905,4 pkt i o 59,5 wyprzedził Norwega Mariusa Lindvika i o 63,0 pkt Japończyka Rena Nikaido.
ZOBACZ TAKŻE: Damian Żurek zwycięża w PŚ w Inzell! Brązowy medal Kai Ziomek-Nogal
Na siódmej pozycji został sklasyfikowany broniący tytułu Austriak Stefan Kraft.
Żyła był najlepszy z czwórki biało-czerwonych. Pozostali Polacy odpadli w piątek po pierwszym skoku. 33. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, 34. był Kamil Stoch i 35. Dawid Kubacki.
Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową.
Wyniki zawodów nie zaliczają się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.Przejdź na Polsatsport.pl