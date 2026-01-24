Żeńska "Duma Katalonii" jest prawdziwym dominatorem, jeśli chodzi o rywalizację w krajowym Superpucharze. Piłkarki Barcelony w sześciu poprzednich edycjach (kobiety walczą o to trofeum dopiero od 2020 roku) triumfowały pięciokrotnie i tylko raz - w sezonie 2020/2021 - odpadły w półfinale, przegrywając wówczas po rzutach karnych z Atletico Madryt.

W tegorocznej edycji Barcelona, choć całą drugą połowę grała w dziesiątkę, wyeliminowała w półfinale Athletic Bilbao, wygrywając 3:1. Duży udział w zwycięstwie miała Ewa Pajor, która w 68. minucie strzeliła trzeciego gola dla Barcy. Finałowymi rywalkami ekipy Pere Romeu będą zawodniczki Realu Madryt, które w półfinałowych derbach odprawiły 3:1 Atletico Madryt.

Faworytkami starcia będą zawodniczki "Dumy Katalonii", które nie przegrały żadnego spotkania od 2 listopada ubiegłego roku i niespodziewanej wpadki 0:1 w ligowym meczu z Realem Sociedad. Niespełna dwa tygodnie później Barca w pięknym stylu zrehabilitowała się zresztą za tę porażkę, wygrywając z Realem Madryt 4:0. Dwa trafienia w tamtym spotkaniu zaliczyła wówczas Ewa Pajor. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo z meczu FC Barcelona Femeni - Real Madryt o Superpuchar Hiszpanii na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 19.00.