Świat futbolu w żałobie. Nie żyje legenda

Canuti niemal całą karierę spędził w Interze, którego był wychowankiem. Wywalczył z nim jedno mistrzostwo Włoch oraz dwa puchary. W 1982 roku na zasadzie wypożyczenia trafił do AC Milan. Następnie grał w Genoi, Catania Calcio i Solbiatese. Karierę zakończył w 1989 roku.

Były obrońca 15 stycznia obchodził 70. urodziny. Zmarł nagle zaledwie dziewięć dni później. O śmierci swojego wieloletniego zawodnika napisał Inter Mediolan.

"FC Internazionale Milano i cały świat Interu łączą się w żałobie po śmierci Nazzareno Canuttego i, wspominając go, składają najgłębsze kondolencje jego rodzinie. Podczas pobytu w Interze przyczynił się do sukcesów klubu, zdobywając jedno Scudetto i dwa tytuły Coppa Italia. Jego związek z Interem rozpoczął się w bardzo młodym wieku, zaledwie 14 lat, i pozostał niezatarty przez lata. Jego imię pozostaje wyryte w pamięci klubu i wszystkich kibiców Interu jako przykład lojalności wobec koszulki i profesjonalizmu" - napisano w komunikacie.

KP, Polsat Sport